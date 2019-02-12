شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وأسرى من المليشيا في عملية للجيش بكتاف والان نبدء بالتفاصيل

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم الليلة الماضية بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر قائد الكتيبة الخاصة بمحور صعدة العقيد اليمني محمد صالح التماري في تصريح اليوم لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من الجيش اليمني نفذت عملية خاصة، هاجمت خلالها مواقع تمركز المليشيا في مجمع "الصخور" في محيط مديرية كتاف، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر 4 آخرين من عناصرها.