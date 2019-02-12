شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وأسرى من المليشيا في عملية للجيش بكتاف والان نبدء بالتفاصيل
وذكر قائد الكتيبة الخاصة بمحور صعدة العقيد اليمني محمد صالح التماري في تصريح اليوم لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من الجيش اليمني نفذت عملية خاصة، هاجمت خلالها مواقع تمركز المليشيا في مجمع "الصخور" في محيط مديرية كتاف، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر 4 آخرين من عناصرها.
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