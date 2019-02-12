شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» يبحث مع «اليونيسف» دعم اليمن والان نبدء بالتفاصيل
كما ناقشوا الدور الذي تقوم به قوات التحالف في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، في ظل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
يذكر أن منظمة اليونيسف، أشادت عبر موقعها الإلكتروني في 14 سبتمبر 2018 بدعم المملكة من خلال الأعمال الإنسانية التي تقوم بها في اليمن .
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