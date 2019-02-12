العراق: محكمة تقضي بإعدام 6 أشقاء داعشيين في الموصل

في السياسة 13 فبراير,2019 نسخة للطباعة

بغداد ـ وكالات: أصدرت محكمة جنايات نينوى في العراق امس أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ستة اشقاء انتموا لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش) وشاركوا بعمليات ضد القوات الأمنية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن” الهيئة الاولى لمحكمة جنايات نينوى اصدرت احكامها بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ستة إرهابيين وهم من أخطر المجرمين المنتمين إلى تنظيم داعش الارهابي”.

وأضاف أن “المدانين اشتركوا بقتل العديد من القوات الأمنية والمواطنين ورميهم في منطقة الخسفة، فضلا عن زرع العبوات الناسفة كما شاركوا بصد القوات الأمنية في ناحية حمام العليل من المحافظة”.

وأشار الى أن “المحكمة اصدرت أحكامها استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005″. على صعيد اخر أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل عنصر من داعش وإصابة آخر بعد محاولة للهجوم على مقر للحشد في مدينة خانقين بمحافظة ديالى /57 كلم شمال شرق بغداد/. وأفادت دائرة الإعلام في الحشد بأن قوات الحشد تمكنت من إحباط “تعرض إرهابي على مقر هيئة الحشد الشعبي في مدينة خانقين بمحافظة ديالى، وتمكنت من قتل انتحاري وإصابة عنصر آخر من تنظيم داعش الإرهابي”. ولا تزال بعض مناطق ديالى تعاني من وجود جيوب وخلايا نائمة للتنظيم تعمل القوات الأمنية من الحشد الشعبي والجيش على معالجتها، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده. على صعيد اخر وصل باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد أمس في زيارة غير معلنة قال إنها تهدف إلى تأكيد أهمية سيادة العراق وبحث مستقبل القوات الأميركية هناك. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الجاري إن الوجود الأميركي لازم لمراقبة إيران، وهو ما يعد تجاوزا للمهمة المقررة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وهي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وقال شاناهان للصحفيين المسافرين برفقته “نحن في العراق بدعوة من الحكومة ومن مصلحتنا بناء قدرات الأمن العراقية”. وأضاف “أريد أن أسمع منهم بنفسي عن مخاوفهم والعوامل السياسية التي تواجههم ثم سنأخذ ذلك بوضوح في الاعتبار في تخطيطنا”. ومن المقرر أن يلتقي شاناهان مع زعماء من بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كما سيبحث انسحاب القوات الأميركية من سوريا مع قادة أمريكيين. وأثار ترامب الغضب في بغداد هذا الشهر عندما قال إن من المهم الإبقاء على الوجود العسكري الأميركي في العراق بحيث يمكن لواشنطن أن تراقب إيران عن كثب “لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية”.

والعراق في وضع صعب مع تصاعد التوتر بين أكبر حليفين له وهما الولايات المتحدة وإيران. وأثارت تصريحات ترامب انتقادات من جميع زعماء العراق تقريبا بما في ذلك رئيس الوزراء وأثارت تساؤلات بشأن الوجود طويل الأمد لنحو 5200 جندي أمريكي في البلد بعد 16 عاما من الغزو الأميركي الذي أطاح بصدام حسين. وقال الرئيس العراقي برهم صالح، بعد تصريحات ترامب، إن القوات الأميركية موجودة في العراق بموجب اتفاق مع بغداد ولمهمة محددة هي مكافحة الإرهاب وإن على الأميركيين الالتزام بذلك.

واستغل نواب عراقيون موالون لإيران هذا الغضب لتأكيد مطلبهم بفرض قيود على المهمة الأميركية في العراق وخفض عدد الجنود الأميركيين. وردا على سؤال بشأن إمكانية نقل القوات الأميركية المتمركزة في سوريا إلى العراق، قال شاناهان إنه سيجري محادثات بشأن هذه الموضوعات خلال زيارته. وقال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية أمس الاول إنه لا يعتقد أن واشنطن ستزيد بصورة كبيرة العدد الإجمالي للجنود في العراق.