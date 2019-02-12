البرلمان العربي يستعرض تقارير لجانه الدائمة ويؤكد على دعم القضية الفلسطينية بمشاركة (الدولة)...

في السياسة 13 فبراير,2019 نسخة للطباعة

القاهرة ـ العمانية: شارك مجلسا الدولة والشورى أمس في الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي. وافتتح معالي رئيس البرلمان العربي الجلسة بكلمة أشار فيها إلى حجم التحديات التي تواجهها الأمة العربية، لافتا إلى أن دعم القضايا العربية الكبرى، وتعضيد العمل البرلماني المشترك خدمة لمصالح الامة هو أساس عمل البرلمان العربي. وناقشت الجلسة تقارير عدد من اللجان، واستعرضت في هذا الصدد تقرير لجنة فلسطين وما تضمنته من موضوعات حول مستجدات المصالحة الفلسطينية ومشروع بيان البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية، وتقرير متابعة مستجداتها. كما استعرضت الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي والمتضمن تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018م، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية، وقرار تشكيل لجنة لدراسة إعداد استراتيجية عربية للعلاقات مع دول الجوار الإقليمي، إضافة إلى تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشت اللجنة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية واشتمل على مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى مناقشة تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي للعام 2018م. واستعرضت الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والذي تضمن تقرير إعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة اقتراح إعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد لحماية الآثار العربية وقانون استرشادي عربي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني إضافة إلى مشروع قانون استرشادي حول شبكة أمان اجتماعي عربي. وشارك في الجلسة من جانب السلطنة المكرم مسلم بن علي المعشني عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان، والمكرم خميس بن سعيد السليمي عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، وسعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى، نائب رئيس البرلمان العربي، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وسعادة سالم بن علي الكعبي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.