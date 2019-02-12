الان تتابع الجيش اليمني: مقتل وأسر 14 حوثيا في معارك بالضالع وصعدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن المسؤول العسكري اليمني، العقيد قائد الكربي، مقتل وأسر 14 من مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي في محافظتي الضالع وصعدة.

وذكر المسؤول العسكري اليمني، في تصريحات نقلتها مواقع يمنية، أن 10 عناصر حوثية على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بعد معارك عنيفة بين قواته ومليشيا الحوثي بمديرية الحشاء شمال شرق محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وأضاف قائد الكتيبة السابعة التابعة للواء 83 مدفعية أن الجيش اليمني دفع بقوات الحزام الأمني ووحدات من اللواء 30 مدرع لمشاركة قواته والمقاومة الشعبية، ومواصلة استكمال تطهير كل مرتفعات المديرية.

وأشار إلى أن المعارك على أشدها منذ أكثر من 3 أيام، وقد تكبد فيها الحوثيون خسائرة بشرية كبيرة، وأن قوات الجيش اليمني باتت على مقربة من بلدتي الحذيفي والطاحونة وتواصل تقدمها نحو محافظتي إب وتعز.

في السياق ذاته، قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية إثر عملية خاطفة للجيش الوطني اليمني في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن قائد الكتيبة الخاصة بمحور صعدة، العقيد محمد التماري، أن قواته نفذت عملية خاطفة على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في مجمع “الصخور” في كتاف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأسر 4 آخرين في صفوف الانقلابيين.