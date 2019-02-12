الان تتابع أسوشيتدبرس الأمريكية: تحالف مصر وقبرص واليونان يوقف أطماع تركيا في المتوسط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفاد تقرير لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، الثلاثاء، بأن الأطماع التركية في غاز البحر المتوسط كانت محل حوار جمع ممثلي برلمانات مصر وقبرص واليونان، الذي عقد في قبرص، مؤكدة أن التحالف بين البلدن الثلاث يردع هذه الأطماع.

وشارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري على رأس وفد برلماني في الاجتماع البرلماني الأول بين رؤساء برلمانات كل من مصر وقبرص واليونان، لمناقشة بعض القضايا محل الاهتمام المشترك.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال قوله إن التعاون الأوثق بين القاهرة وجيرانها الإقليميين الذي يشمل مجالات عدة من بينها الطاقة هو “رد واضح على أي دولة تحاول عرقلة استغلال الموارد الطبيعية في البحر المتوسط بما في ذلك الغاز الطبيعي”، وذلك في إشارة إلى تركيا.

وأضاف عبدالعال أن اللقاء الذي تستضيفه قبرص منذ الإثنين يعد الأول من نوعه بين رؤساء برلمانات الدول الثلاث، وسيكون رافداً مهماً وداعماً للقمة الثلاثية التي تعقد على مستوى رؤساء تلك الدول.

وأشار إلى أن انتظام عقد هذه القمة سنويا بين الرئيس المصري ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يعكس حرص هؤلاء القادة على تنسيق الجهود لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث.

ولفت إلى أن هذه “المصالح المشتركة أصبحت تتجاوز المصالح الخاصة بالغاز الطبيعي وترسيم الحدود البحرية إلى بناء كيان إقليمي مؤثر ورادع للقوى المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة، والجماعات الإرهابية ذات الأيديولوجيات المتطرفة، وموجات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، التي أصبحت تشكل مصدر قلق لحكومات دول منطقة البحر المتوسط”.