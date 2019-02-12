شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: قتيل برصاص مسلحين جنوب بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد) لقي شخص مدني عراقي مصرعه، في هجوم مسلح جنوب بغداد، اليوم (الثلاثاء). لقي شخص مدني عراقي مصرعه، في هجوم مسلح جنوب بغداد، اليوم (الثلاثاء). وأوضح مصدر أمني عراقي أن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة كاتمة للصوت على الشخص المذكور، وأردوه قتيلًا في الحال، ولاذوا بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته، ونقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي.



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