شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يدعو لمواجهة النفوذ الإيراني في مؤتمر السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن آمال الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمؤتمر السلام الذي تستضيفه بولندا يوم غدٍ (الأربعاء)، عن الشرق الأوسط ستركز على الأمان والإزدهار.

وأضاف بومبيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره البولندي، اليوم (الثلاثاء)، أن المؤتمر سيبحث تقليص المخاطر في الشرق الأوسط وملف الإرهاب في المنطقة بمشاركة 60 دولة، حيث تسعى الولايات المتحدة لحشد العالم حول رؤيتها للشرق الأوسط خلال المؤتمر المرتقب.