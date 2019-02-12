شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني بنيران إسرائيلية في غزة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب(الأراضي الفلسطينية)أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن فتى فلسطينياً توفي مساء اليوم (الثلاثاء)، متأثراً بجروح أصيب بها بقنبلة غاز أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات الجمعة الماضية.
وقال أشرف القدرة في بيان:«استشهد حسن نبيل احمد نوفل (17 عاماً) متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء تعرضه لقنبلة غاز أصابته بالرأس، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج (وسط القطاع) الجمعة الماضية».
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