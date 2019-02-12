شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: التحالف الإسلامي العسكري منصة هامة لمحاربة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد) أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السناتور صادق سنجراني أن التحالف الإسلامي العسكري يعد منصة هامة لمحاربة الإرهاب. أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السناتور صادق سنجراني أن التحالف الإسلامي العسكري يعد منصة هامة لمحاربة الإرهاب. وقال خلال لقائه اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بإسلام آباد، القائد العام للتحالف الإسلامي العسكري الفريق أول متقاعد راحيل شريف الذي يزور باكستان حاليًا، إن التحالف ليس ضد أي بلد أو شعب، بل هدفه تعزيز الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب".



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