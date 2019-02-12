بوتين يعلن تطوير حاملة صواريخ فريدة من نوعها

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز عملية تطوير حاملة الصواريخ القتالية ” TU–160″ وتحويلها عمليا إلى سلاح جديد في جيش بلاده.

وقال بوتين – خلال اجتماع عقده ممثلون عن المجتمع الروسي، “نفذنا في قازان مشروعا متألقا، وطورنا عمليا آلة جديدة على أساس “TU–160” لقواتنا المسلحة، وهي حاملة قتالية وفرط صوتية للصواريخ”، مضيفا أن “روسيا لم تقتصر على تطوير الحاملة فقط بل وأيضا الأسلحة التابعة لها”.

وأشار إلى أنه يعتزم إعطاء توجيه بالعودة إلى العمل على مشروع تصميم طائرة فرط صوتية لنقل الركاب.

وتمثل قاذفات “TU–160” المعروفة أيضا باسم “البجعة البيضاء”، أكبر طائرة في العالم لها أجنحة متغيرة الشكل، وتعتبر من أقوى الآليات القتالية.

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