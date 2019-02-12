غوايدو: المساعدة الانسانية ستدخل فنزويلا في 23 الجاري

اسماء السيد - كراكاس: اعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسا إنتقاليا لبلاده، الثلاثاء أن المساعدة الانسانية الاميركية ستدخل البلاد في 23 شباط/فبراير، وذلك رغم رفض رئيس الدولة نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو خلال تظاهرة لانصاره لمطالبة الجيش بتسهيل إدخال هذه المساعدة التي تم تخزينها على حدود فنزويلا "23 شباط/فبراير سيكون اليوم الذي تدخل فيه المساعدة الانسانية فنزويلا".

ومن على منصة اقيمت في شرق كراكاس، طلب من نحو 250 الف متطوع سجلوا اسماءهم للمشاركة في ايصال المساعدة، أن يكونوا مستعدين "لان علينا أن ننظم قوافل".

واضاف غوايدو، رئيس البرلمان الذي تهمين عليه المعارضة، "المساعدة الانسانية ستدخل فنزويلا. هذا مؤكد. لان مغتصب السلطة لن يكون له خيار سوى مغادرة فنزويلا. ليست المرة الاولى التي ستتحرر فيها فنزويلا من طاغية، ونأمل بان تكون الاخيرة".

وتستمر المواجهة بين غوايدو ومادورو وكان محورها في الايام الاخيرة إدخال اطنان من المواد الغذائية والادوية التي وصلت من الولايات المتحدة وتم تخزينها في كولومبيا على الحدود مع فنزويلا.

وتابع غوايدو "هذا أمر للقوات المسلحة: اسمحوا بإدخال المساعدة الانسانية لمرة واحدة وأخيرة، أوقفوا القمع". وهتف انصاره "نعم هذا ممكن".