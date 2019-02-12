عباس شومان يرحل نهائيا عن مشيخة الأزهر

صدى البلد - محمد شحتة
علم "صدى البلد"، من مصادر بمشيخة الأزهر أفادت بتقديم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، استقالته من أمانة هيئة كبار العلماء.
وكشفت المصادر، عن أن الذي سيتولى المهمة خلفًا للدكتور عباس شومان، في منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء هو الدكتور صلاح العادلي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.
يذكر أن "شومان"، كان يشغل منصب وكيل الأزهر الشريف، وانتهت مدته وخلفه في المنصب الشيخ صالح عباس، واستمر شومان في منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء حتى اعتذر عنه...
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