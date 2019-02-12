النائب العام يكلف "الاتصالات" بحجب مواقع الصور والفيديوهات المسيئة للآداب

اليوم السابع - كتب - إبراهيم قاسم وأمنية الموجي



كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التى تقوم ببث أى صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.

وأضاف النائب العام ، فى بيانه، بضرورة إخطار النيابة العامة بالمواقع التى تخالف هذا القرار وذلك، وفقا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.