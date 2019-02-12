انتصارات 72 ساعة فى قمة الأمل الأفريقى.. غدا بـ"اليوم السابع"

اليوم السابع

تحت عنوان انتصارات 72 ساعة فى قمة الأمل الأفريقى، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل قمة الأمل الأفريقى.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى القمة الأفريقية فى أديس أبابا وتسلم قيادة القارة السمراء.. انتصارات 72 ساعة فى قمة الأمل الأفريقى.. الرئيس يشيع التفاؤل فى نفوس الأشقاء.. ويؤكد: هدفنا البناء وآمالكم تزيد الحمل على كتفى.. «مفوضية الاتحاد الأفريقى»: نتعهد بالدعم والمساندة.. ونتوقع عاما مميزا تحت رئاستكم.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

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