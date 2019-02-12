اليوم السابع
تحت عنوان انتصارات 72 ساعة فى قمة الأمل الأفريقى، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل قمة الأمل الأفريقى.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى القمة الأفريقية فى أديس أبابا وتسلم قيادة القارة السمراء.. انتصارات 72 ساعة فى قمة الأمل الأفريقى.. الرئيس يشيع التفاؤل فى نفوس الأشقاء.. ويؤكد: هدفنا البناء وآمالكم تزيد الحمل على كتفى.. «مفوضية الاتحاد الأفريقى»: نتعهد بالدعم والمساندة.. ونتوقع عاما مميزا تحت رئاستكم.
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
ـ...
كانت هذه تفاصيل خبر انتصارات 72 ساعة فى قمة الأمل الأفريقى.. غدا بـ"اليوم السابع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.