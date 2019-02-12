لافروف يحذر بومبيو من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا

أبلغ وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ استعداد ​روسيا​ للتشاور بشأن ​فنزويلا​. وخلال اتصال هاتفي، حذر لافروف بومبيو من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا. كما بحث الجانبان الوضع في ​سوريا​ وأكدا على أهمية مواصلة الحوار الثنائي.

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