الحكومة المقدونية: اتفاق تغيير اسم مقدونيا دخل حيز التطبيق

أعلنت ​الحكومة المقدونية​، في بيان، أنّ "اتفاق تغيير اسم ​مقدونيا​ بين سكوبيي و​أثينا​، دخل حيّز التطبيق، بعد نشر ​التعديلات الدستورية​ في الصحيفة الرسمية".

وستخطر سكوبيي ​الأمم المتحدة​ بشأن تغيير اسمها خلال الأيام المقبلة، ليبدأ استخدامه رسميًّا حول العالم.

يُذكر أنّ في حزيران 2018، وقّعت ​اليونان​ ومقدونيا اتفاقًا يهدف إلى إنهاء نزاع بينهما حول اسم الجمهورية، وينص على تسمية هذا البلد البلقاني بـ"جمهورية مقدونيا الشمالية".

وينصّ الاتفاق أيضًا على قبول اليونان بانضمام سكوبيي إلى ​الاتحاد الأوروبي​ وكذلك إلى ​حلف شمال الأطلسي​ (الناتو).