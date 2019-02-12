الحكومة المقدونية: اتفاق تغيير اسم مقدونيا دخل حيز التطبيق

أعلنت الحكومة المقدونية، في بيان، أنّ "اتفاق تغيير اسم مقدونيا بين سكوبيي وأثينا، دخل حيّز التطبيق، بعد نشر التعديلات الدستورية في الصحيفة الرسمية".
وستخطر سكوبيي الأمم المتحدة بشأن تغيير اسمها خلال الأيام المقبلة، ليبدأ استخدامه رسميًّا حول العالم.
يُذكر أنّ في حزيران 2018، وقّعت اليونان ومقدونيا اتفاقًا يهدف إلى إنهاء نزاع بينهما حول اسم الجمهورية، وينص على تسمية هذا البلد البلقاني بـ"جمهورية مقدونيا الشمالية".
وينصّ الاتفاق أيضًا على قبول اليونان بانضمام سكوبيي إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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