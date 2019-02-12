النائب العام المصري أصدر قرارا بحجب المواقع التي تبث صورا أو مواد منافية للآداب

أصدر ​النائب العام المصري​، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بتكليف وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ كلّ ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع الّتي تقوم ببثّ أيّ صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو فيلمية منافية للآداب، وإخطار النيابة العامة بالمواقع الّتي تخالف هذا القرار".

مع الإشارة إلى أنّ قرار صادق جاء في إطار التحقيقات الّتي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.