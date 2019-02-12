ريابكوف: قدمنا مقترحات عدة لفنزويلا للتسوية ومستعدون لدعم إطلاق الحوار

أعلن نائب وزير ​الخارجية الروسية​، ​سيرغي ريابكوف​، في مؤتمر صحفي، ان ​روسيا​ أنها قدمت عدة مقترحات لسلطات ​فنزويلا​ حول سبل تسوية الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا، مؤكدة استعداداها للإسهام في إقامة الحوار بين أطراف النزاع".

وأضاف ريابكوف "إننا ما زلنا في اتصال وثيق جدا مع سلطات البلاد، ومستعدون لتقديم خدمات طيبة من أجل الإسهام في إيجاد مخرج من الوضع الذي تشكل هناك". مشددا على "أن بلاده مهتمة بالانضمام إلى أعمال مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا. مؤكدا " أن الحوار سيتقدم بفاعلية كبيرة في حال التخلي عن الشعارات والمطالب المتطرفة ودون محاولات زعزعة الوضع، وهو ما قامت به دول كثيرة في ​أميركا اللاتينية​".