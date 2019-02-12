الفصائل الفلسطينية اتفقت على بيان مشترك عقب لقاء بموسكو يتضمن شروط استمرار الحوار الداخلي

أعلن السفير الفلسطيني لدى ​روسيا​، ​عبد الحفيظ نوفل​، أنّ "​الفصائل الفلسطينية​ اتّفقت على بيان مشترك عقب لقائها في ​موسكو​"، مبيّنًا أنّ "البيان الّذي اتّفق عليه الـ12 فصيلًا يتضمّن شروط استمرار الحوار الفلسطيني- الفلسطيني".

مع الإشارة إلى أنّ موسكو تستضيف حوارًا فلسطينيًّا – فلسطينيًّا، يومي 11 و13 شباط، بمشاركة 12 فصيلًا فلسطينيًّا، بهدف التوصّل إلى اتفاق ينهي عملية الانقسام الفلسطيني والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين.

ويأتي كلّ ذلك على خلفية ما تتعرّض له ​القضية الفلسطينية​ من تحديات، كاعتراف ​الولايات المتحدة الأميركية​ ب​القدس​ عاصمة ل​إسرائيل​ وإعداد ما يُسمّى بـ"صفقة القرن" الّتي تتجاهل القرارات الدولية وحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.