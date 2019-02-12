الفصائل الفلسطينية اتفقت على بيان مشترك عقب لقاء بموسكو يتضمن شروط استمرار الحوار الداخلي

أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أنّ "الفصائل الفلسطينية اتّفقت على بيان مشترك عقب لقائها في موسكو"، مبيّنًا أنّ "البيان الّذي اتّفق عليه الـ12 فصيلًا يتضمّن شروط استمرار الحوار الفلسطيني- الفلسطيني".
مع الإشارة إلى أنّ موسكو تستضيف حوارًا فلسطينيًّا – فلسطينيًّا، يومي 11 و13 شباط، بمشاركة 12 فصيلًا فلسطينيًّا، بهدف التوصّل إلى اتفاق ينهي عملية الانقسام الفلسطيني والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين.
ويأتي كلّ ذلك على خلفية ما تتعرّض له القضية الفلسطينية من تحديات، كاعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعداد ما يُسمّى بـ"صفقة القرن" الّتي تتجاهل القرارات الدولية وحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
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