خارجية الأردن: الإمارات أفرجت عن صحافي أردني سجنته لأكثر من ثلاث سنوات

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ​الأردن​ية سفيان القضاة، أنّ "​الإمارات​ أفرجت عن الصحافي الأردني تيسير النجار"، بعدما سُجن لأكثر من ثلاث سنوات إثر انتقاده مواقف ​أبوظبي​ من حرب إسرائيل على ​قطاع غزة​ عام 2014.

وعبّر في بيان عن "الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الإمارات الشقيقة على تجاوبهم وموقفهم الايجابي بالإفراج عن النجار، وإعفائه من الغرامات المستحقّة عليه، تقديرًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الخارجية الأردنية تابعت من خلال القنوات الدبلوماسية وعبر سفارة الأردن في أبوظبي قضية النجار".

وكان النجار قد أوقف عام 2015 إثر تعليقات كتبها على "​فيسبوك​" اعتُبرت مهينة لرموز الإمارات، بعد انتقاده موقف دول منها الإمارات من حرب إسرائيل على قطاع غزة. ووجّهت له عند توقيفه تهمة انتهاك القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية. بعدها، أصدرت محكمة في أبوظبي في آذار 2017، حكمًا بسجن النجار ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية وإبعاده، بتهمة "إهانة رموز الدولة".