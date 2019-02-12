إردوغان يأمل في تطوير تجارة الذهب مع فنزويلا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في تطوير تجارة ​الذهب​ مع ​فنزويلا​ رغم تحذيرات الولايات المتحدة التي ترصد المبادلات التجارية بين ​أنقرة​ وكراكاس. وأعلن الرئيس التركي أثناء لقاء في جوروم قرب أنقرة ان "بعد زيارتنا لفنزويلا، زار نائب الرئيس مادورو، بلادنا واجرى عمليات تقييم هنا". واضاف ان "نائب الرئيس اشاد ب​الصناعة​ في جوروم ونحن سنرفع جوروم إلى مستوى مختلف تماماً في ما يخصّ تجارة الذهب".

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