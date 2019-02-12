أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ أن "ألفا و796 شخصا، تلقوا أحكاما بالسجن على خلفية مظاهرات ​السترات الصفراء​، التي تشهدها البلاد منذ 17 تشرين الثاني 2018"، مشيراً إلى أن "ألفا و422 شخصا آخرين ينتظرون المحاكمة، كما يخضع 18 للتحقيق بتهمة استخدام ​العنف​ في الاحتجاج".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفرنسي: 1796 حكما بالسجن لمتظاهري "السترات الصفراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.