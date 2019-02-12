وزير دفاع أميركا: العراق يشهد اليوم استقرارا بعد دحر عصابة داعش الإرهابية

أشار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، ​باتريك شاناهان​ خلال لقائه رئيس الوزراء ​العراق​ي، ​عادل عبد المهدي​ إلى أن "مهمة ​القوات الأميركية​ في العراق تتمثل بمحاربة "داعش" والتدريب الذي تحتاج إليه ​القوات العراقية​".

وذكر أن "العراق حقق نجاحات واضحة ويشهد اليوم استقرارا بعد دحر عصابة داعش الإرهابية".