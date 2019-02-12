أشار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي إلى أن "مهمة القوات الأميركية في العراق تتمثل بمحاربة "داعش" والتدريب الذي تحتاج إليه القوات العراقية".
وذكر أن "العراق حقق نجاحات واضحة ويشهد اليوم استقرارا بعد دحر عصابة داعش الإرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع أميركا: العراق يشهد اليوم استقرارا بعد دحر عصابة داعش الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.