عبد المهدي: العراق يرفض أي أي قواعد عسكرية على أراضيه

أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي، ​عادل عبد المهدي​، لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، ​باتريك شاناهان​ رفض بلاده قبول أي قواعد عسكرية على أراضيها، مشدداً على أن "القرار العراقي مستقل ولا يتأثر بأي نفوذ وإملاءات من أي جهة".

وشدد عبد المهدي "حرص العراق على العلاقات مع ​الولايات المتحدة​ المساهمة في محاربة ​الإرهاب​ وداعش"، مشيرا إلى "أهمية تقيد الدولتين بالاتفاقات الأساسية وهي محاربة الإرهاب وتدريب ​القوات العراقية​ ولا شيء آخر"، مؤكدا "عدم قبول أية قواعد أجنبية على الأراضي العراقية".