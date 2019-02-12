عبد المهدي: العراق يرفض أي أي قواعد عسكرية على أراضيه

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان رفض بلاده قبول أي قواعد عسكرية على أراضيها، مشدداً على أن "القرار العراقي مستقل ولا يتأثر بأي نفوذ وإملاءات من أي جهة".
وشدد عبد المهدي "حرص العراق على العلاقات مع الولايات المتحدة المساهمة في محاربة الإرهاب وداعش"، مشيرا إلى "أهمية تقيد الدولتين بالاتفاقات الأساسية وهي محاربة الإرهاب وتدريب القوات العراقية ولا شيء آخر"، مؤكدا "عدم قبول أية قواعد أجنبية على الأراضي العراقية".
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