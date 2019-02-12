تقرير إسرائيلي: نتانياهو يسعى للقاء وزيري خارجية المغرب والبحرين بوارسو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن "رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، يسعى إلى إجراء محادثات مع كل من المغرب والبحرين خلال مشاركته في مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أن "نتانياهو توجه إلى العاصمة البولندية مساء اليوم الثلاثاء للمشاركة في المؤتمر الذي ينعقد بمبادرة من الولايات المتحدة ويتوقع أن يركز على قضية إيران".
ولفتت إلى أنه "يسعى مكتب رئاسة الوزراء إلى ترتيب عدة لقاءات لنتانياهو على هامش هذا المؤتمر بما في ذلك مع وزيري خارجية المغرب والبحرين"، مشيرةً إلى أن "لقاءين تم تنظيمهما حتى هذه اللحظة لنتانياهو من المقرر أن يعقدهما مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو".
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