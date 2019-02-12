برلماني روسي: "داعش" أداة بيد أجهزة الاستخبارات الأميركية

رأى عضو لجنة الدفاع والأمن في ​مجلس الاتحاد الروسي​، ​فرانز كلينتسيفيتش​، أنّ "تنظيم "داعش" الإرهابي هو أداة بيد ​الاستخبارات الأميركية​، وأنه آلية مدروسة جيّدًا".

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