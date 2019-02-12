وزارة الصحة اليمنية في صنعاء: وفاة 132 شخصا بإنفلونزا الخنازير

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في ​الحكومة اليمنية​ ب​صنعاء​، "ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إنفلونزا الخنازير "H1N1"، خلال العامين الماضي والحالي، إلى 132 شخصًا".

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