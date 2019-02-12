أ.ف.ب: ترامب ليس راضيا عن الاتفاق حول الموازنة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه ليس راضيا عن اتفاق تمهيدي توصل اليه ​الكونغرس​ لتمويل الجدار الحدودي مع ​المكسيك​، لكنه رجح عدم إغلاق الادارة مجددا.

واضاف في اجتماع للحكومة في ​البيت الابيض​ "لا استطيع ان اقول إنني راض"، مؤكداأن "الجدار سيتم تشييده في كل الاحوال".

وقد توصل المشرعون إلى اتفاق أولي لتوفير بعض التمويل للجدار لكنهم كانوا ينتظرون لمعرفة ما إذا كان سيقبل ترامب الحل الوسط. وتوافق المشرعون من الديمقراطيين والجمهوريين على مبلغ 1,4 مليار دولار لبناء الجدار، أقل بكثير من 5,7 مليارات دولار أرادها ترامب.

وتم اعتبار المبلغ، إلى جانب ​تدابير أمنية​ أخرى، عملية إرضاء للجانبين مع السماح لترامب بالتخلي عن تهديده بإغلاق ادارات في الحكومة الجمعة.