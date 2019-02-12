خليل كلّف مدير المالية العام التحقيق بما نشر عن تصرف أحد موظفي دوائر الوزارة

كلّف وزير المالية ​علي حسن خليل​، مدير المالية العام ​ألان بيفاني​، التحقيق في صحة ما نشره أحد المواقع حول تصرّف أحد الموظفين في إحدى دوائر ​وزارة المالية​، والإفادة بالسرعة لأخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت المخالفة.

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