جوزيف ابو فاضل: على رئيسة مجلس الخدمة المدنية ان تنفذ القوانين لا أن تجتهد

ردّ الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل، على خلفية اعلان بري في الجلسة المسائية لمناقشة ​البيان الوزاري​، تعقيبا على كلام النائب ​جميل السيد​، حول الناجحين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​، باشارة بري الى ان رئيسة المجلس الاستاذة فاطمة الصايغ ترفض اجراء الامتحانات بعد اليوم نظرا لعدم ادخال الناجحين الى المؤسسات والادارات الحكومية،" ردّ في حديث صحافي على الصايغ، بالتأكيد "ان موقع رئاسة مجلس الخدمة المدنية هو ملك الجمهورية ال​لبنان​ية وليس ملك أبوها، وهي موظفة فيه، ولذلك لا يحق لها وفق القوانين المرعية الاجراء ان تدلي بما ادلت به : "أنني لن أجري امتحانات مجلس الخدمة المدنية بعد اليوم طالما ان الناجحين عندي لا يتم توظيفهم" واوضح ان على الصايغ ان تجري الامتحانات كما تطلب ​الحكومة​ والدولة والا تجتهد ولا تخترع، خارج اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء،" مضيفا ان "انت تقبضين راتبك ومصاريفك ورواتبك التقاعدية مني ومن اي مواطن مكلف في الدولة،" مبديا نصيحة للصايغ بالقول: "رجاء سيدتي ان تصمتي وتعملي من اجل لبنان وتنفيذ القوانين وقرارات ​مجلس الوزراء​، فقط لا غير".

ولفت المحامي ابو فاضل، الى ان "في ال​سياسة​ هناك مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ومن لا يتّعظ ولا يريد ان يتعظ، ان يعرف ان في لبنان لا غالب ولا مغلوب، وبخاصة بين ​الطوائف​ اللبنانية، كما ان هناك رئيس جمهورية هو العماد ​ميشال عون​، وهو معروف عنه حرصه على مصلحة لبنان، وختم بالقول: "النصحية في الماضي كانت بجمل" .