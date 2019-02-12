جريصاتي: أبواب الوزارة مشرعة للجميع وستشهدون عملا دؤوبا لمتابعة ملفات البيئة

لفت وزير البيئة فادي جريصاتي، خلال لقائه الحكم السابق لجمعية "أندية الليونز الدولية" - المنطقة 351 لبنان، الأردن، العراق وفسلطين رئيس "جمعية غدي" فادي غانم، الّذي زاره مهنئًا إياه بتسلمه مقاليد وزارة البيئة في مكتبه في الوزارة، إلى أنّ "لديه مئة يوم من العمل الشاق لتحديد برنامج عمله"، مؤكّدًا أنّ "أبواب وزارة البيئة مشرعة أمام الجميع".
وركّز على أنّ "من الآن فصاعدًا، ستشهدون عملًا دؤوبًا مع متابعة للملفات البيئية كافّة"، منوّهًا بدور "جمعية غدي". وبيّ، أنّ "الأهداف مشتركة بما يخدم لبنان"، معلنًا "استعداد الوزارة للتعاون مع "غدي".
من جهته، عرض غانم لنشاطات جمعية "غدي" في لبنان، متوقّفًا عند "الأهمية الّتي نوليها للإعلام الأخضر من خلال موقع الجمعية الإلكتروني "غدي نيوز". ووضع غانم، جريصاتي في أجواء "الاتفاقيات الّتي وقعتها الجمعية مع وزارة البيئة الأردنية في مجالات التحريج والتربية البيئية، فضلًا عن السعي لتفعيل مجالات التعاون في مجال الإعلام الأخضر".
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