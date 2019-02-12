العلولا من مطار بيروت: نهوض لبنان يعني نهوض العالم العربي

وصل المستشار في الديوان الملكي السعودي ​نزار العلولا​، الى ​مطار بيروت الدولي​. وأكّد في دردشة مع الصحافيين اننا جئنا للتهنئة بتشكيل الحكومة التي نتمنى أن تأتي بالخير لكم لأن نهوض لبنان يعني نهوض العالم العربي، فالنجاح هو بيد اللبنانيين، وليس في اي مكان آخر، وانتم قادرون على ادارة الشرق الاوسط والمنطقة وليس فقط لبنان، لانكم تملكون الكفاءات، ولكن ما ينقصكم هو المزيد من التفاهمات فيما بينكم كلبنانيين، لتتمكنوا من تحقيق ذلك.

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