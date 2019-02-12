إخماد حريق في محل للادوات الكهربائية في دورس

تمكنت فرق إطفاء ​الدفاع المدني​ من إخماد حريق في محل بيع أدوات كهربائية يملكه س. س. في محلة دورس. وقد أتت النيران عدد من البرادات في المحل، واقتصرت الأضرار على الماديات.

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