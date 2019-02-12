استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، سفيرة ​استراليا​ في ​لبنان​ ريبيكا غريندلاي، وعرض معها للتطورات. كما استقبل جنبلاط سفير منظمة فرسان مالطا في لبنان ​شارل هنري داراغون​، حيث تم بحث آخر المستجدات.

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط عرض التطورات مع سفيري استراليا ومنظمة فرسان مالطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.