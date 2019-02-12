الأب مونس زار البابا تواضروس في دير القديس بيشوي في وادي الفطرون

عقد في مصر اجتماع ل​مجلس كنائس مصر​ نوقشت فيه قضايا الكنائس والمواضيع الهامة في الكنيسة وعموم مؤمنيها.

وفي هذا السياق، زار البروفسور ​الأب يوسف مونس​ والاب فريد ضومط، بابا ​​الإسكندرية​​ وبطريرك الكرازة المرقسية ​البابا تواضروس​ في كنيسة الكرازة المرقسية في الإسكندرية.

ورحب البابا بالأبوين وعرض معهم أهمية اجتماع كنائس مصر خاصة لبناء علاقات ​المحبة​ تطبيقا لوصية المسيح القائلة "أحبوا بعضكم بعضا"، وتعبيرا للصوت المسيحي في مصر والتعاون في كافة المجالات الإنسانية وقضايا الشباب والأطفال والمرأة وفي المجالات الاجتماعية، مشيرا الى أن "هذا الإجتماع هو لكسر حاجز البعد ويخلق مجالات التفاهم والتعارف".

وقدم البابا تواضروس الصليب القبطي "كعلامة محبة وجسر لقاء دائم تحت جناح محبة ​يسوع المسيح​ الذي صلب لأجلنا لأنه أحبنا".