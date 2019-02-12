موقع إسرائيلي: إيران مستعدة لتسليم لبنان منظومة مضادة للطائرات تضاهي "إس 300"

أكد موقع "ديبكا" الإستخباراتي الإسرائيلي أن "​إيران​ مستعدة لتسليم ​لبنان​ منظومة دفاعية جديدة مضادة للطائرات، هي "Bavar 373"، تضاهي المنظومة الدفاعية الروسية "إس 300" الموجودة في ​سوريا​، وهي المنظومة الدفاعية الإيرانية التي تحمي المنشآت النووية الإيرانية".

وأورد الموقع الاستخباراتي أنه "بالتزامن مع الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، وخروج ملايين الإيرانيين للشوارع للاحتفال بذكرى الثورة، قرر وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، التواجد في لبنان، بدعوى أن هناك هدفا سياسيا واضحا للبنان".

وأوضح الموقع أن "​روسيا​ وإيران تريدان الاستقرار في لبنان كما في سوريا، فضلا عن التواجد السياسي في البلدين، وبأن إيران ترغب في تأكيد تواجدها في لبنان، أكثر فأكثر، فضلا عن دعم روسيا لـ"​حزب الله​"، ما يؤكده استمرارها رفض اعتبار حزب الله "تنظيما إرهابيا".

ورأى الموقع أن "الادعاء الأميركي يتعلق أو يدعي أن تزويد ​الإدارة الأميركية​ للأكراد ب​السلاح​، يهدف لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، مثلما يحارب "حزب الله"، التنظيم نفسه".

وألمح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي الاستخباراتي إلى أن "حزب الله" مع الاهتمام الإيراني والروسي به كحليف أو صديق مهم في منطقة ​الشرق الأوسط​، فإنه بات لاعبا مهما في مجريات الأمور في تلك المنطقة، خاصة مع الدعم الروسي الواضح والجلي للحزب، والذي ظهر خلال الأونة الأخيرة.