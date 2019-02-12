قائد أمريكي: قمة ترامب وكيم "مؤشر إيجابي" لكنها بدون تحول عسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال قائد عسكري أمريكي إن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون "مؤشر إيجابي" إلا أن الوضع العسكري لبيونجيانج لا يزال كما هو بدون تغيير.

وذكر الجنرال روبرت ابرامز ، قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية "الجيش الكوري الشمالي لا يزال ضخما وخطيرا، ولا يوجد اختلاف واضح في التكوين المقدر للقوات أو استعدادها أو خطورتها" خلال العام الماضي.

وأضاف ابرامز للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن العملية الدبلوماسية "أفضل بالتأكيد من البديل الذي كنا نعيشه في عام 2017 ".

واتفق الأدميرال فيليب ديفيدسون، قائد القيادة الأمريكية في الهند والمحيط الهادئ مع التقييم الأخير لمسؤولي الاستخبارات الذين قالوا إنه من غير المرجح أن تتخلص كوريا الشمالية بشكل كامل من أسلحتها النووية.

وقال ديفيدسون في شهادة معدة مسبقا "نعتقد أنه من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية أو قدراتها على انتاجها، لكنها ستسعى إلى التفاوض على نزع سلاح جزئي مقابل امتيازات أمريكية ودولية".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع كيم في فيتنام في نهاية الشهر الجاري في ثاني قمة لهما خلال عام واحد .