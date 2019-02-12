إعدام أغذية وزيوت فاسدة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: نظمت إدارة الطب الوقائي بمديرية صحة بني سويف حملة على المحلات التجارية بمركز ناصر شمال المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الغش والانفلات. وتمكنت الحملة، التي أشرف عليها الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، من إعدام 65 كيلو جرام أغذية وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 12 محضرًا متنوعا، والتوصية بإغلاق 5 منشآت تجارية تعمل بدون ترخيص فضلا عن سحب 18 عينة لتحليلها.

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