من أجل شراء "تليفون".. حبس عاطل قتل جده بـ"فأس" وسرق 5 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

أمرت نيابة الإسماعيلية بحبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جده وسرقة أمواله، وإلقاء جثته في أرض زراعية.

تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تقدم به "ح.ع" 43 عاما، بعثوره علي والده غارقا في الدماء، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

توصلت تحريات وحدة مباحث أبو صوير برئاسة المقدم مروان الطحاوي، إلى أن "م.ح" 20 سنة، نجل مقدم البلاغ على خلاف مع أسرته وتكررت حوادث سرقته للأموال وهروبه من بيت الأسرة، وبضبطه وتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الجريمة.

واعترف المتهم أنه كان على علم باحتفاظ "جده" بمبلغ 5 آلاف جنيه، فباغته أثناء تواجده في أرضه بضربة فأس من الخلف، وسرق النقود وفر هاربًا، لأنه كان يرغب في شراء هاتف جديد.