تراجع معدل التضخم في البرتغال إلى أقل مستوياته منذ تسعة شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة - (د ب أ):

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البرتغالي الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم في البرتغال خلال كانون ثان/يناير الماضي إلى أقل مستوياته منذ تسعة أشهر.

وبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي 5ر0% سنويا مقابل 7ر0% خلال كانون أول/ديسمبر الماضي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية والطاقة الأشد تقلبا خلال الشهر الماضي 8ر0% مقابل 6ر0% خلال كانون أول/ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت الأسعار خلال كانون ثان/يناير الماضي بنسبة 2ر1% مقارنة بمستواها في كانون أول/ديسمبر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 2ر0% في الشهر السابق.

من ناحية أخرى بلغ معدل التضخم في البرتغال وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 6ر0% سنويا خلال كانون ثان/يناير الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وتراجع المؤشر الأوروبي الموحد بنسبة 3ر1% شهريا خلال كانون ثان/يناير الماضي بعد تراجع بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق.