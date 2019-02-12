تراجع معدل التضخم في البرتغال إلى أقل مستوياته منذ تسعة شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة - (د ب أ):
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البرتغالي الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم في البرتغال خلال كانون ثان/يناير الماضي إلى أقل مستوياته منذ تسعة أشهر.
وبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي 5ر0% سنويا مقابل 7ر0% خلال كانون أول/ديسمبر الماضي.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية والطاقة الأشد تقلبا خلال الشهر الماضي 8ر0% مقابل 6ر0% خلال كانون أول/ديسمبر الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت الأسعار خلال كانون ثان/يناير الماضي بنسبة 2ر1% مقارنة بمستواها في كانون أول/ديسمبر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 2ر0% في الشهر السابق.
من ناحية أخرى بلغ معدل التضخم في البرتغال وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 6ر0% سنويا خلال كانون ثان/يناير الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في كانون أول/ديسمبر الماضي.
وتراجع المؤشر الأوروبي الموحد بنسبة 3ر1% شهريا خلال كانون ثان/يناير الماضي بعد تراجع بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق.
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