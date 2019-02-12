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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الثلاثاء، إنه ليس "راضياً" عن اتفاق تمهيدي توصل إليه الكونجرس لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، لكنه رجح عدم إغلاق الإدارة مجدداً.
وأضاف في اجتماع للحكومة في البيت الأبيض: "لا أستطيع أن أقول إنني راض". لكنه لمّح إلى أنه قد يكمل العرض الذي قدمه الكونجرس من مصادر أخرى لوضع حد للخلاف.
وأكد ترامب أن "الجدار سيتم تشييدهفي كل الأحوال"، في إشارة إلى أنه سيجد تمويلاً إضافياً من "مناطق أقل أهمية بكثير".
وقد توصل المشرعون إلى اتفاق أولي لتوفير بعض التمويل للجدار لكنهم كانوا ينتظرون لمعرفة ما إذا كان سيقبل ترامب الحل الوسط.
وتوافق المشرعون من الديمقراطيين والجمهوريين على مبلغ 1.4 مليار دولار لبناء الجدار، أقل بكثير
وتم اعتبار المبلغ، إلى جانب تدابير أمنية أخرى، عملية إرضاء للجانبين مع السماح لترامب بالتخلي عن تهديده بإغلاق إدارات في الحكومة الجمعة.
وكان ترامب حاول في ديسمبر ممارسة ضغوط على الكونجرس للموافقة على مبلغ 5.7 مليار دولار برفض التوقيع على تمويل قطاعات عدة من الحكومة، ما أدى إلى توقف 800 ألف موظف عن العمل طوال خمسة أسابيع.
وتمسك الديمقراطيون بموقفهم ودخل ترامب في نزاع محرج سمح بفتح مفاوضات جديدة أدت إلى هذا الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب غير راضٍ عن الموازنة لكنه لا يرجح إغلاق حكومي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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