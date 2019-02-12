البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة لتسمية الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم

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دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تسمية الطرف المعرقل لإتفاق ستوكهولم الذي يهدف لتحقيق تسوية سياسية في اليمن .
رقم ( 2451) و (2452) واللذان شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم ، وضرورة التوصل الى حل سياسي شامل إستناداً الى المرجعيات الثلاث وعلى القرار الأممي (2216 ) .
ورحب البرلمان العربي - في قراره أصدره بشأن مستجدات الوضع في اليمن اليوم في ختام جلسته العامة التي عقدت بالجامعة العربية اليوم- بقراري مجلس الأمن الدولي
وأدان انتهاك جماعة الحوثي للأعمال الإنسانية وعرقلة وصول
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الضغط على جماعة الحوثي للإذعان للقانون الانساني الدولي وعدم عرقلة أعمال الاغاثة الانسانية في اليمن .
وكلف رئيس البرلمان العربي بمتابعة وتبليغ هذا القرار لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي .
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