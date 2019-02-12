علما قطر وايران وكالات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: قطر تهرول لتهنئة ملالي إيران.

وتناول الفيديو الرسائل غير دبلوماسية التي بعثتها دولة قطر لتهنئة إيران بثورة الملالي التي قمعت الشعب وأهدرت ثروات البلاد على تمويل المليشيات.

وأضاف الفيديو أن التهاني إنهالت على إيران من أمير دولة

وأشار الفيديو إلى أن التقارب الإيراني القطري مستمر لاستفزاز الدول العربية وتأييد إرهاب إيران بمنطقة الشرق الأوسط. التي قمعت الشعب وأهدرت ثروات البلاد على تمويل المليشيات.وأضاف الفيديو أن التهاني إنهالت على إيران من أمير دولةقطر تميم بن حمد، ونائبه وشقيقه عبد الله بن حمد، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله بن ناصر.وأشار الفيديو إلى أن التقارب الإيراني القطري مستمر لاستفزاز الدول العربية وتأييد إرهاب إيران بمنطقة الشرق الأوسط.

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تهرول لتهنئة ملالي إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.