العراق: تنفيذ عمليات استباقية لإجهاض أي محاولة لتقدم داعش

وكالات

أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات استباقية لإجهاض أي محاولة لتقدم تنظيم داعش الإرهابي نحو العراق.

وأضاف عبد المهدي - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز"

العراقية - "قمنا بعمليات استباقية لإجهاض أي محاولة لتقدم تنظيم "داعش" الإرهابي نحو العراق"، قائلا: لن نترك للإرهاب أي فرصة لإعادة تمركزه بين محافظتي كركوك وصلاحالدين.ومن جانب آخر، قال عبد المهدي: شخصنا حالات فساد مهمة وسيتم الإعلان عن نتائج جهودنا في هذا الصدد، مضيفا: نعمل على تفعيل التسهيلات الحكومية الخاصة بالاستثمارات الخاصة بالعراق.وتابع: أن أغلب ما يطرح في الإعلام عن التواجد الأمريكي في العراق حقائق غير مكتملة ولا تتطرق لرأي الحكومة.