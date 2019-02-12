استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في الرأس

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شهيد فلسطيني - ارشيفيةوكالات
استشهد مساء اليوم الثلاثاء، الشاب الفلسطيني حسن نبيل نوفل (17عاما) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها بقنبلة غاز في الرأس بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة العودة السلميةالجمعة الماضية شرقي مخيم البريج بقطاع غزة.
وأفاد مصدر طبي فلسطيني، بأن نوفل أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع
من ناحية أخرى، أصيب مساء اليوم، ستة مواطنين بجروح مختلفة، اثنان في حالة خطيرة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى "شهداء الأقصى".
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