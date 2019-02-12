استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في الرأس

شهيد فلسطيني - ارشيفية

وكالات

استشهد مساء اليوم الثلاثاء، الشاب الفلسطيني حسن نبيل نوفل (17عاما) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها بقنبلة غاز في الرأس بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية

الجمعة الماضية شرقي مخيم البريج بقطاع غزة.وأفاد مصدر طبي فلسطيني، بأن نوفل أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاعغزة وتم تحويله إلى مستشفى "الشفاء" غربي مدينة غزة نظرا لخطورة حالته إلى أن أعلن عن استشهاده مساء اليوم.من ناحية أخرى، أصيب مساء اليوم، ستة مواطنين بجروح مختلفة، اثنان في حالة خطيرة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى "شهداء الأقصى".