انطلاق أولى فاعليات مشروع المصالحة الوطنية ولم الشمل في ليبيا

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"تحت رعاية سيف الإسلام"كتب سيد العبيدي
نشر الحراك الشعبي"مانديلا ليبيا"، أولى فاعليات مشروع، "المصالحة الوطنية ولم الشمل وإعادة النسيج بين القبائل والمدن الليبية"، الذي أنطلق اليوم من مدينة "سرت" تحت رعاية الدكتور سيف الإسلام القذافي،بعقد مؤتمر للصلح بين قبيلتي "القذاذفة وأولاد سليمان".
الدكتور سيف الإسلام القذافي بدأ تحركات جادة علي أرض الواقع نحو توحيد الصف ولم الشمل وإعادة اللحمة الوطنية للدولة الليبية التي تزعزعت بفعل الحروب،مؤكدا أن "القذافي" وضع خطة وبرنامج وأضح من أجل
وقال عبد المنعم درنبه عضو الحراك ،أن
وتابع : أن مشروع المصالحة الوطنية بين القبائل والمدن الليبية بداية لإعادة النسيج الإجتماعي للدولة وبث الروح التفاؤل والأخوة بين الليبيين تمهيداً لإعادة بناء الدولة التي مزقتها الحروب والتدخلات الخارجية.
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