انطلاق أولى فاعليات مشروع المصالحة الوطنية ولم الشمل في ليبيا

كتب سيد العبيدي

نشر الحراك الشعبي"مانديلا ليبيا"، أولى فاعليات مشروع، "المصالحة الوطنية ولم الشمل وإعادة النسيج بين القبائل والمدن الليبية"، الذي أنطلق اليوم من مدينة "سرت" تحت رعاية الدكتور سيف الإسلام القذافي،بعقد مؤتمر للصلح بين قبيلتي "القذاذفة وأولاد سليمان".



وقال عبد المنعم درنبه عضو الحراك ،أن

الدكتور سيف الإسلام القذافي بدأ تحركات جادة علي أرض الواقع نحو توحيد الصف ولم الشمل وإعادة اللحمة الوطنية للدولة الليبية التي تزعزعت بفعل الحروب،مؤكدا أن "القذافي" وضع خطة وبرنامج وأضح من أجللم شمل الليبيين وتوحيد وإجراء مصالحة تشمل كافة ربوع الوطن وكانت البداية اليوم من مدينة سرت بعقد مؤتمر للصلح بين قبيلتي القذاذفة وأولاد سليمان.



وتابع : أن مشروع المصالحة الوطنية بين القبائل والمدن الليبية بداية لإعادة النسيج الإجتماعي للدولة وبث الروح التفاؤل والأخوة بين الليبيين تمهيداً لإعادة بناء الدولة التي مزقتها الحروب والتدخلات الخارجية.

