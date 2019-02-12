البيت الأبيض: ترامب ينتظر مقترح الكونجرس لتجنب الإغلاق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال مسؤول بارز بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينتظر مقترحٍ من أعضاء من الكونجرس لتمويل الحكومة الاتحادية، وتجنب إغلاق حكومي في نهاية الأسبوع.

وقال هوجان جيدلي، وهو متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز "إلى

أن نرى المقترح، يؤسفني أن أقول إننا لا نعرف موقفنا.. لا نعرف فحواه في الوقت الحالي"، مضيفاً أن "خطوة الكونجرس كانت مفاجئة".

وأعلن زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس في

وقت متأخر أمس الاثنين، اتفاقاً "من حيث المبدأ" لتجنب الإغلاق الحكومي، الذي قد يأتي في أعقاب الإغلاق الحكومي السابق الذي انتهي الشهر الماضي، والذي استمر أكثر من شهر.

ولا يبدو أن الاقتراح يشمل تمويلا لطلب ترامب للحصول على 5.7 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، الطلب الذي رفضه الديمقراطيون.