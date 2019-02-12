الدفاع الروسية: إتمام عملية تبادل محتجزين بين السلطات السورية وفصائل معارضة بحلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات السورية نفذت عملية تبادل مجموعة محتجزين بحلب مع فصائل معارضة لها؛ في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن مفاوضات أستانا.
وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الليلة - إن
وأشارت إلى أن السلطات السورية أفرجت عن 20 عنصرا من "التشكيلات المسلحة
وأضاف أن عملية التبادل تم تنظيمها بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع الروسية وأخرى في إطار أنشطة فريق العمل الخاص بشؤون تحرير المحتجزين والأسرى وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين في سوريا، والذي تم إنشاؤه نتيجة الاجتماع الدولي حول القضية السورية في أستانا يوم 22 ديسمبر 2017.
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