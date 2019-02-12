Loading the player... أكد عضوُ كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في كلمة في مجلس النواب خلال مناقشة البيان الوزاري أن المطلوبَ أن تكونَ الحكومةُ منتجةً كاشفاً بالارقامِ والمعطياتِ مكامنَ الخللِ التي تعتري مؤسساتِ الدولةِ والتلزيماتِ والصفقاتِ واداءَ القطاعِ العام. المصدر: المنار

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كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: هكذا تم التلاعب بأموال الدولة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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